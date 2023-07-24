إعلان الفائزين بجوائز جامعة المنصورة لعام 2023

وافق مجلس جامعة المنصورة اليوم الاثنين بجلسته رقم 601 برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة على منح جوائز الجامعة لعام 2023، وعددها 38 جائزة.

وجاءت كلية الصيدلة في صدارة الكليات بحصولها على 10 جوائز وجاءت الكليات بالتوالي كلية العلوم 8 جوائز، كلية الهندسة 7 جوائز ، كلية الطب 5 جوائز، كلية الزراعة 3 جوائز وكليتي طب الأسنان والحاسبات والمعلومات جائزتين لكل منهما كما حصلت كلية الطب البيطري على جائزة واحدة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الفائزين بجوائز الجامعة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تعد منارة للعلم، وبيت خبرة كبير في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن منح الجوائز يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلي دعم وتكريم أعضاء هيئة التدريس ذوي الجهد المتميز بحثيًا وتعليميًا وخدميًا.

كما أشار إلى أن الفائزين بجوائز الجامعة سيتم تكريمهم غدًا خلال احتفالية عيد العلم الرابع عشر والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وجاءت الجوائز وأسماء الفائزين كالتالي أولا جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (مائة الف جنيه ) تم منحها فى مجال العلوم الطبية والصيدلية للدكتورة فريد عبد الرحيم بدرية كلية الصيدلة قسم العقاقير وثانيًا جائزة الجامعة للتفوق العلمى وقيمتها (خمسون الف جنيه) وتم منحها لكلا من الدكتور المتولى محمود عبد الرازق كلية العلوم قسم الفيزياء مجال العلوم الأساسية والدكتور عوض ابراهيم أحمد محمد كلية العلوم قسم الكيمياء مجال العلوم الأساسية والدكتور أيمن فتحي رفاعي كلية الطب قسم الباطنة أمراض وزرع الكلى مجال العلوم الطبية والصيدلية والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز كلية الطب قسم الفسيولوجي مجال العلوم الطبية والصيدلية والدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة كلية الزراعة قسم أمراض النبات مجال العلوم البيطرية والزراعية والدكتورة نهال فايز فهمى جمعة كلية الهندسة قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات .

أما ثالثا جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (خمسة وعشرون ألف جنيه ) وتم منحها لكلا من الدكتور على عبد الوهاب على صبح كلية الطب قسم طب الأطفال والدكتور العدل جلال الدين العدل كلية العلوم قسم النبات والدكتور محمد رمضان أحمد المرسى كلية العلوم قسم الكيمياء والدكتور أحمد محمد الطنطاوى البلتاجى كلية الزراعة قسم الهندسة الوراثية والدكتور أحمد محمود عوض الله السواح كلية الزراعة قسم الميكروبيولوجيا الزراعية والدكتور بيشوى القس سيدهم بشاى كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية والدكتور محمود سامى عبد الغفار عزب كلية الهندسة قسم هندسة الأشغال العامة والدكتور محمود حامد محمود المغربى كلية الصيدلة قسم الكيمياء التحليلية والدكتورة هبة محمد حسن المنسى كلية الصيدلة قسم الكيمياء التحليلية والدكتور ايهاب محمد محمود عيسى كلية الحاسبات والمعلومات قسم علوم الحاسب .

أما رابعاً جائزة الجامعة لأحسن رسائل الماجستير والدكتوراه درجة الدكتوراه وقيمتها (خمسة عشر الف جنيه) وتمنح لكلا من الدكتور محمد ممدوح محمد عبد البارى كلية الطب مدرس بقسم الباطنة العامة - كلى والدكتورة سماح محمد محمد ابراهيم كلية الهندسة مدرس مساعد بقسم هندسة الغزل والنسيج والدكتورة سارة محمد أحمد عياد كلية الهندسة مدرس ومساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم والدكتورة نورا أحمد محمد عبد الله كلية الصيدلة مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية والدكتور محمود محمد محمود سماحة كلية الصيدلة مدرس بقسم الأدوية والسموم " مناصفة " والدكتورة هند محمد عنتر محمد كلية الصيدلة مدرس بقسم الصيدلانيات " مناصفة " والدكتورة صفا أحمد عبد المطلب حسن كلية العلوم مدرس بقسم الكيمياء والدكتورة نيرة محمد عبد القوى السيد كلية العلوم مدرس بقسم الفيزياء والدكتورة أحمد ماجد شمس الدين كلية طب الأسنان مدرس بقسم الاستعاضة السنية المثبتة و درجة الماجستير وقيمتها (عشرة ألاف جنيه )وتمنح لكلا منح الدكتور أحمد حسام محمد على السيد كلية الطب قسم الجراحة العامة

والدكتورة جهاد محمد عبد الستار أبوليلة كلية العلوم قسم الفيزياء والدكتورة سمر السعيد السعيد محمود كلية العلوم- قسم الكيمياء والدكترة شيماء مصطفى عبد الحليم كلية الصيدلة - قسم الكيمياء التحليلية والدكتورة ولاء نبيل مصطفى عبد الغفار كلية الصيدلة - قسم الكيمياء التحليلية والدكتور محمد محمد مختار حسن الشرقاوى كلية الحاسبات - قسم تكنولوجيا المعلومات والدكتورة حنان فتحى ابراهيم عبد الصمد كلية طب الأسنان - قسم العلاج التحفظى والدكتور عبد الرحمن عمر على محمد ابراهيم كلية الهندسة - قسم هندسة القوى الميكانيكية .

أما خامسًا : جائزة أفضل قسم علمى وعددها 6 جوائز قيمتها (مائتان ألف جنيه) لكل جائزة وتم منحها على النحو التالى - مجال العلوم الطبية والصيدلية : قسم الأدوية والسموم وقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة و مجال العلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الهندسية : قسم الهندسة الانشائية كلية الهندسة، قسم أمراض باطنة ومعدية كلية الطب البيطرى.

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