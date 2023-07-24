17.5 % زيادة في مبيعات الذهب والمجوهرات بالصين خلال النصف الأول من 2023

تعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم وقد ارتفعت مبيعات الصين من المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية في الأشهر الستة الأولى من العام، مدعومة بارتفاع الأسعار والاعتقاد العام بأن المعدن الثمين لن ينخفض في قيمته.

قفزت مبيعات المجوهرات الذهبية والفضية بنسبة 17.5 في المائة في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي إلى 168. 23.5 مليار دولار أمريكي، و قال تقرير صادر اليوم ، عن جول بيليون ، انه وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء قبل أيام قليلة. ليصبح الذهب ثاني أسرع قطاعات السلع الاستهلاكية نمواً من بين جميع قطاعات السلع الاستهلاكية في الصين.

كما ارتفعت مبيعات سبائك الذهب والعملات المعدنية بنسبة 34٪ في النصف الأول من العام على أساس سنوي و 7٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 66 طناً، مدفوعة بالطلب القوي وتمثل أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2019.

الطلب الحقيق على الذهب بعد أهم مصادر دعم الأسعار خلال عام 2023، وهو العامل الذهب منع الذهب من الانخفاض بشكل كبير من جراء رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر في دعم الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطيها من الذهب.