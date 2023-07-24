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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المؤبد لموظف اختلس مليون جنيه من جهة عمله

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة موظف في شركة الشرب بالقاهرة بالسجن المؤبد، لإدانته باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من محل عمله في الأزبكية، وإلزامه المصاريف الجنائية ورد المبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين معتز علي صديق، وحسام الطماوي، وأمانة سر راضي رشاد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 11347 لسنة 2015 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 1867 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة، قيام المتهم أحمد. ص، 32 عامًا، موظف في شركة المياه بالقاهرة «مندوب تحصيل فواتير»، في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باختلاس مبلغ مالي من محل عمله قدره 914 ألف و641 جنيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم في الفترة من 2007/11/22 وحتى 2010/8/4 اختلس المبلغ المالي المملوك لجهة عمله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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