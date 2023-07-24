تعرف على برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية حلوان

أعلنت جامعة حلوان، برنامج تصميم الإعلان الرقمي لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان
ويشمل البرنامج:
١- تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في المجال.
٢- تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة لتلبية احتياجات سوق العمل.
٣- إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي.
٤- توفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل.
٥-تنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.
٦- مجالات الدراسة في استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، الرسوم المتحركة، الوسائط المتعددة، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الألعاب، إستراتيجية التصميم لمواقع التواصل الاجتماعي، التصميم التفاعلي.