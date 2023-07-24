تعرف على برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية حلوان

أعلنت جامعة حلوان، برنامج تصميم الإعلان الرقمي لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

ويشمل البرنامج:

١- تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في المجال.

٢- تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة لتلبية احتياجات سوق العمل.

٣- إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي.

٤- توفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل.

٥-تنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

٦- مجالات الدراسة في استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، الرسوم المتحركة، الوسائط المتعددة، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الألعاب، إستراتيجية التصميم لمواقع التواصل الاجتماعي، التصميم التفاعلي.