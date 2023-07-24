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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعرف على برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلنت جامعة حلوان، برنامج  تصميم الإعلان الرقمي لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 

ويشمل البرنامج:

١- تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في المجال.

٢- تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة لتلبية احتياجات سوق العمل.

٣- إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي.

٤- توفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل.

٥-تنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

٦- مجالات الدراسة في استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، الرسوم المتحركة، الوسائط المتعددة، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الألعاب، إستراتيجية التصميم لمواقع التواصل الاجتماعي، التصميم التفاعلي.

 

احتياجات سوق العمل الفنون التطبيقية تنمية مهارات جامعة حلوان