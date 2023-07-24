أفغانستان: مقتل 30 شخصًا وإصابة 44 في فيضانات موسمية

الإثنين 24/يوليو/2023 - 02:35 م

لقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم في أفغانستان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكوارث في أفغانستان محمد شافي رحيمي- حسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الاثنين إن 26 حالة وفاة وقعت في منطقة جالريز، على بعد 46 كيلومترا شرق العاصمة كابول بعد أن جرفت الأمطار مئات المساكن، معظمها مبنية من الطين والتراب.

وأضاف رحيمي - في تصريح للصحفيين أن 26 شخصا قتلوا وأصيب 44 آخرون وفيما لا يزال 36 آخرون في عداد المفقودين جراء العواصف المطيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من إقليم وردك الشرقي في وقت متأخر السبت الماضي.

وبحسب رحيمي، لقي أربعة أشخاص آخرون مصرعهم في العاصمة كابول، فيما أصيب 70 شخصًا في كلتا المنطقتين، ولا يزال ما لا يقل عن 40 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.

ونقل المصابون إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وأصدر ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان بيان تعزية حث فيه منظمات الإغاثة وإدارة كابول على مساعدة الأسر المكلومة.