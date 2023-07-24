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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير "تعليم المنوفية" يتابع سير الاختبارات للمتقدمين للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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 تابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، يرافقه طارق سعد الدين وكيل المديرية و هيثم بدران مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية سير الاختبارات الاليكترونية للطلاب المتقدمين للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة – مرسى مطروح للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بمعامل مركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية.

وجدير بالذكر أن الاختبارات تتم في (٣ ) مقرات وهي :
- لجنة مركز اختبارات الرخصة الدولية بشبين الكوم امام نادي نقابة التجاريين وبجوار مدرسة الاحمدية ايام الاثنين 24 يوليو 2023 والثلاثاء 25 يوليو 2023
- لجنة مدرسة شبين الكوم المتميزة المتكاملة للغات بشبين الكوم خلف السجن العمومي يوم الاثنين 24 يوليو 2023
- لجنة الاختبارات بمقر مديرية التربية والتعليم بشارع صبري ابو علم الدور الثالث ايام الاثنين 24 يوليو 2023 والثلاثاء 25 يوليو 2023.

الاختبارات الالكترونية التطوير التكنولوجي التعليم الفنى الطاقة النووية محافظة المنوفية