رئيس الجامعة اليابانية يستقبل وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف مدير الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال البحث العلمى والمنح الدراسية وتنمية قدرات الباحثين وذلك بحضور عمداء الكليات ومدير مكتب الجايكا بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

فى بداية اللقاء قدم الدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الابداعى عرض تعريفى تناول التعريف بكليات الجامعة والبرامج الدراسية التى تقدمهاواستعرض مميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة كما استعرض المنح الدراسية بالدراسات العليا التى تخصصها الجامعة للطلاب الافارقة كما تناول العرض فلسفة انشاء الجامعة اليابانية واستراتيجيتها التى تستهدف دعم التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة ان الجامعة اليابانية كجامعة بحثية تضع اولوية قصوى لدعم وتطوير منظومة البحث العلمى وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة الصناعة مشيرا الى ان الجامعة المصرية اليابانية حصدت المركز الأول فى مؤشر براءات الاختراع على مستوى الجامعات المنشأة باتفاقية خاصة مع حكومات اجنبية والجامعات الخاصة والاهلية وفروع الجامعات الاجنبية والتي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار فى فبراير الماضى .

وأعربت الدكتورة ماجى نصيف عن سعادتها بزيارة الجامعة اليابانية لبحث سبل التعاون مع الهيئة لاستفادة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة فى مرحلة الماجستير وأبحاث مابعد الدكتوراة.

وتابعت أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات مختلفة، وبرامج فى مجال ريادة الأعمال والإبتكار، والدراسات الاقتصادية، والفنون الجميلة والتطوير المهنى