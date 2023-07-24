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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في قرى دشنا

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات بدشنا
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمحافظة قنا، بعمل حملة مكبرة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق الوحدة المحلية لأبومناع غرب، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
حيث تمكنت الحملة برئاسة حمادة صلاح، رئيس القرية، من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لتعدي بالبناء على أراضي زراعية عبارة عن أعمدة خرسانية، وفقًا لتوجيهات محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، وعبداللاه خبير، رئيس المركز.
وشدد صلاح، على مواصلة الجهود المبذولة للتصدي وبكل قوة لكافة أشكال التعدي عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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