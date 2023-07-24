9 سبتمبر.. جلسة النطق بالحكم على معاوني مستريح السيارات بإدفو

حددت محكمة جنح مستأنف إدفو محافظة أسوان، برئاسة المستشار محمد ممدوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد على عبد العال وحازم النبراوى، وعضوية مروان السيوفى وكيل النيابة وأمين سر سيد الطونابى، جلسة 9 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على 5 متهمين من معاونى مستريح السيارات "الحصاوى" بإدفو.

وشهدت المحاكمة، فى القضية رقم 24010 لسنة 2022، حضور اثنين من المتهمين وهما: "أحمد عبد النبى خضرى وخميس أحمد سيد الحباشى"، وتغيب عن الجلسة: "كارم بدرى عبد الرازق علام، وعوض الله على عبد الوهاب، ورمضان السيد أمين".

وأثناء الجلسة، وجه المستشار محمد ممدوح، رئيس المحكمة، سؤالاً للمتهمين حول طبيعة عملهم مع مستريح السيارات بإدفو، وأجاب أحد المتهمين قائلاً: " كنا ماسكين شبابيك استلام الفلوس يا ريس".

ووجهت النيابة للمتهمين، وهم "كارم بدرى عبد الرازق علام، هارب، من قرية الشرفا وأحمد عبد النبى خضرى، من قرية الشرفا، ورمضان السيد أمين، من قرية الشرفا، وخميس أحمد سيد الحباشى، من قرية الشرفا، وعوض الله على عبد الوهاب، من قرية الزاويدية، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم السادس عاطف إبراهيم البهى بوفاته، تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة، وكانت قضت محكمة جنح إدفو، برئاسة المستشار أحمد طه، بمعاقبة المتهمين بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئى 3000 جنيها.