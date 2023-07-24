رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بنواب حاكم مصرف لبنان

الإثنين 24/يوليو/2023 - 02:25 م

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الكبير مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان، وذلك في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل.

ومن المقرر أن يتحمل النواب الأربعة مسئولية إدارة المصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي نهاية الشهر الجاري، فيما يتولى النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم.

يشار إلى أنه سبق للنواب الأربعة التلويح بالاستقالة ما لم يتم تعيين حاكم جديد.. وتعثرت مفاوضات تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي القائم منذ قرابة 9 أشهر.