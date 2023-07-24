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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الزقازيق يجدد تكليف وكلاء كلية علوم ذوى الإعاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق عدداً من القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ، والتى جاءت كالآتى :

• القرار رقم (١١٥٩) بتجديد تكليف د. دعاء محمد حسن خطاب الأستاذ المساعد بقسم صعوبات التعليم بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمي ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب .

• القرار رقم (١١٦٢) بتجديد تكليف د. سعيد عبد الرحمن محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة السمعية بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمى ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب .

• القرار رقم (١١٦٣) بتجديد تكليف د.حسام السيد محمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة العقلية بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وذلك لمدة عام أكاديمي ينتهى فى ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب .

جدير بالذكر أنه يعمل بهذه القرارات من ٢٠٢٣/٨/١م .

مع أطيب التمنيات والدعوات الصادقة للسادة الوكلاء بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة .

 

الدراسات العليا والبحوث العملية التعليمية خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق