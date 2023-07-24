فتح باب التقديم لـ18 دبلومة بعلوم القناة اعتبارا من أول أغسطس وحتى 30 سبتمبر

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهدف إلى تقديم قيمة ومعرفة وقوة علمية لطلاب الدراسات العليا لإحداث تغيير إيجابي في المنطقة، وأعلن رئيس الجامعة أن فتح باب التقدم للدراسات العليا " دبلومات - تمهيدي ماجستير" بكلية العلوم يبدأ من يوم 1 اغسطس 2023 و حتى 30 سبتمبر 2023، وتطرح الكلية هذا العام 18 دبلومة.

بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن كلية العلوم هذا العام تطرح دبلومات جديدة وهي دبلومة علوم الحاسب ودبلومة الإحصاء

بالإضافة إلى

٠٠ دبلومة الفسيولوجي والكيمياء الحيوية

..ودبلومة الكيمياء الحيوية

.. ودبلومة الفيزياء الإشعاعية والطبية

..ودبلومة الميكروبيولوجي العامة

..ودبلومة تقييم الأثر البيئي

.. ودبلومة البيوتكنولوجي

..ودبلومة الكيمياء الحيوية التحليلية

.. دبلومة الكيمياء التحليلية

.. دبلومة الكيمياء التطبيقية

.. دبلومة الكيمياء العضوية

.. دبلومة الكيمياء الفيزيائية

.. دبلومة إدارة المصايد

.. دبلومة تحليل المياه

.. دبلومة إدارة محميات

.. دبلومة علوم المواد

.. دبلومة فيزياء البصريات

واوضحت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم أنه بالنسبة للتقدم لتمهيدي الماجستير هناك عدد كبير من التخصصات في مجالات الكيمياء والفيزياء،والرياضيات، وعلوم الحاسب، وعلم الحيوان و النبات، والميكروبيولوجي، وعلوم البحار والجيولوجيا، والتي يمكن الالتحاق بها طبقا للشروط.

واشارت الدكتورة شرين محمد البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن دبلومات الكلية تقبل خريجي كليات العلوم و الصيدلة والطب البيطري، والتربية و الزراعة و التمريض والعلوم الصحية.

واضافت أنها تقبل كذلك خريجي الكليات التي تتطلب دراسة علوم الحاسب / الإحصاء وفقا للأعداد و الشروط المعلنة لكل دبلومة.