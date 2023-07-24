مصرع شخص في انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي بالعبور

لقي موظف بالمعاش مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي دائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة واختلال عجلة القيادة بيده، جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي دائرة القسم.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين، انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي دائرة القسم، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني، وأسفر عن مصرع قائد السيارة "محمد م ي"، 72 سنة، موظف بالمعاش، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.



جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.