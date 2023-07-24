رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن اعتراف البرلمان البرتغالي بالنكبة: "موقف أخلاقي وقانوني"

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني بمرور 75 عاما على التهجير القسري لأبناء الشعب من أراضيهم ومنازلهم عام 48، والمجازر التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية بحق سكان القرى والبلدات المهجرة، والتي ذهب ضحيتها آلاف الضـحايا من النســــاء والشـــيوخ والشباب والأطفال.

وأكد “اشتية” في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، أن هذا القرار يعكس تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني، ويشكل خطوة أولى نحو اعتراف الحكومة البرتغالية بدولة فلسطين، وشكر أعضاء البرلمان والشعب البرتغالي الصديق على هذا الموقف الأخلاقي والقانوني المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ويناقش مجلس الوزراء التقارير الأسبوعية، ومشاريع البنية التحتية، وحماية المناطق الأثرية والقروض المقدمة من الهند وإيطاليا، ومجموعة من القوانين والأنظمة، وقضايا تخص هيئة سوق رأس المال، وجامعة نابلس.

