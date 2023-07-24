ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بالنوبارية الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي والصناعى، بنظام المعالجة الثنائية، بمدينة النوبارية الجديدة، بطاقة 28 ألف م3 يوميا، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح عن مكونات المحطة، ومراحل معالجة الصرف الصحي والصناعى، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، واستمع لشرح من الكيميائى عن التحليل الدورى للعينات، والتأكد من مطابقة عملية المعالجة للمواصفات القياسية، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على المصانع للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى الخارج منها للمواصفات القياسية.

88F56056-321D-4473-A3F8-DDB63C7839FE
88F56056-321D-4473-A3F8-DDB63C7839FE
C2AC8B1E-18A2-42E9-AADB-90FBDB32D267
C2AC8B1E-18A2-42E9-AADB-90FBDB32D267
AE9A7CB3-9980-4300-9832-80112DD06D17
AE9A7CB3-9980-4300-9832-80112DD06D17
A8EC8B54-524D-408F-BD32-92D8AC5A6672
A8EC8B54-524D-408F-BD32-92D8AC5A6672
38BE7297-96A0-47AF-A13E-BC6A8C0F6C4B
38BE7297-96A0-47AF-A13E-BC6A8C0F6C4B
مدينة النوبارية الجديدة محطة معالجة الصرف المجتمعات العمرانية