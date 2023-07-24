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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم سيارة ملاكى أعلى دائرى القوس الغربى بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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التهم حريق سيارة ملاكى اعلى دائرى القوس الغربى بكرداسة وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من اخماده ،دون وقوع إصابات. 

 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة اعلى دائرى القوس الغربى اتجاه المرج بعد نزلة المعتمدية  بكرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء  وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل سيارة  و جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق  وتم إتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.

حريق سيارة ملاكى اعلى دائرى القوس الغربى كرداسة نزلة المعتمدية