حريق يلتهم سيارة سوزوكي بمساكن دهشور في حدائق أكتوبر دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة سوزوكي بمساكن دهشور بجوار صينية بداية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة سوزوكي بمساكن دهشور بجوار صينية بداية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.