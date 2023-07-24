حصاد أسبوع التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية بمراكز الطاقة الذرية

أعلنت هيئه الطاقه الذرية في بيان اليوم أنه في إطار حصاد الاسبوع الاول من برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز هيئة الطاقة الذرية بموقعي مدينة نصر وأنشاص، والذي يهدف لتدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية على مدار ثلاثة أشهر. تم رصد الأنشطة التدريبية بجميع مراكز ومشروعات الهيئة لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي.



ففي مركز البحوث النووية بأنشاص تم استقبال عدد 160 طالباً حيث تم توزيعهم على على قسم البحوث النباتية، قسم التطبيقات البيولوجية، قسم الأراضي والمياه، قسم الفلزات، قسم البلازما والأندماج النووي وقسم الهندسة والأجهزة العلمية وقد شمل التدريب محاضرات نظرية وتدريب عملي في مجالات عمل كل قسم. حيث شمل التدريب العملي في مشروع المزارع التجريبية على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الري والزراعة الذكية، وفي قسم الهندسة والأجهزة العلمية تم التدريب العملي على كيفية معايرة أجهزة القياسات الإشعاعية والأجهزة الالكترونية .



وفي أنشاص أيضاً أستقبل مركز المعامل الحارة عدد 100 طالباً حيث شملت المحاضرات التعريف بالمركز والنشاط الاشعاعي وفوائده، القياسات والكواشف الإشعاعية، أسس الوقاية من الإشعاع، انتاج النظائر المشعة، دورة الوقود النووي، ترقيم المركبات العضوية باستخدام النظائر المشعة، طرق إزالة التلوث وكذلك تعريف وتصنيف النفايات المشعة بجميع أشكالها.



أما مشروع السيكلترون بأنشاص فقد استقبل عدد 50 طالباً وقد شمل التدريب المحاضرات النظرية على التعريف بالسيكلترون وأنظمة تشغيله واستخداماته، الكيمياء الإشعاعية وطرق انتاج النظائر المشعة، مقارنة بين السيكلترون والمفاعل في انتاج النظائر، انواع السيكلترونات، اعتبارات الوقاية الإشعاعية. كما تم التدريب العملي بمعمل البلازما واستخدام اجهزة الوقاية الإشعاعية.

و أستقبل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص عدد 15 طالب حيث تم التعريف بمشروع المفاعل وأنشطته في مجالات البحوث النووية وإنتاج النظائر المشعة الطبية لأغراض الفحص والعلاج.



كما أستقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عدد 85 طالباً حيث تم توزيعهم على أقسام الكيمياء الإشعاعية، الأمان النووي والطواريء الإشعاعية وقسم المنتجات الطبيعية، حيث شملت المحاضرات النظرية تاريخ الطاقة النووية واستخداماتها، أنواع مصادر الطاقة، أنواع المفاعلات ودورة الوقود النووي، الأنظمة الكهربائية، والميكانيكية والالكترونية بالمنشأت النووية والإشعاعية، التشغيل والصيانة . كما شملت المحاضرات بقسم المنتجات الطبيعية على الكيمياء الحيوية، الهندسة الورائية، زراعة الأنسجة، فسيولوجيا النبات. كما تم زيارة المعجل الالكتروني الذي يستخدم في أغراض البحوث بالإضافة إلى أغراض التشعيع للمنتجات وكذلك معرض التطبيقات البحثية بالمركز.

وختاماً، أستقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر عدد 40 طالباً حيث شمل البرنامج التدريبي المحاضرات في المجالات الأتية: الانشطة النووية والإشعاعية في مصر، دورة الوقود النووي، الإطار التنظيمي للأنشطة النووية والإشعاعية، الإنشطار النووي وأهميته، المواد الهندسية المستخدمة في المفاعلات، مباديء الوقاية الإشعاعية، توكيد ورقابة الجودة، أمان التصميم والتشغيل للمنشأت النووية. وقد شمل التدريب العملي التعرف على انشطة المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، معامل الأمان الإشعاعي، ومعامل أمان دورة الوقود.



وقد صرح الدكتور عمرو الحاج بأن المجموعة الأولى من الطلبة وعددهم 450 طالب من حوالي 16 جامعة وتشمل جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس، حلوان، الزقازيق، المنوفية، دمنهور، الأسكندرية، بورسعيد، الملك سلمان والذي تم توزيعهم على جميع مراكز الهيئة والمشروعات الكبرى بأنشاص ومدينة نصر.



وقد صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن المجموعة الأولى من الطلبة ستستمر هذا الأسبوع في تكملة التدريب الصيفي في جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها.

وقد صرح الدكتورشريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة على مستوى إدارتها وجميع مراكزها تتابع تنفيذ برنامج التدريب الصيفي للتحقق من تنفيذه وتحقيق الهدف الرئيسي منه لإعطاء الأمل لجيل الشباب وتأهيلهم للعمل في البرنامج النووي المصري.