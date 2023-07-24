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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بـ"النوبارية الجديدة" لمتابعة سير العمل بمختلف قطاعات المدينة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة النوبارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، موجهاً بإعداد خطة شاملة لتطوير مدينة النوبارية الجديدة، بما يضمن استدامة التنمية بها، وتطوير القاعدة الاقتصادية للمدينة، من خلال توفير الخدمات اللازمة، لخدمة المناطق المحيطة بها، بما يجعلها مركزاً خدميا وإسكانيا لتلك المناطق، والعمل على توفير موارد مالية دائمة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدينة.

كما أكد الوزير، ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمراني للمدن الجديدة، بالمدينة، وعدم التهاون فى تواجد أى مظاهر عشوائية بها، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمسطحات الخضراء، وعدم منح رخصة تشغيل لأى مبنى قبل دهان الواجهات، ووضع خطة لتفعيل منظومة النقل الداخلي.

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مدينة النوبارية الجديدة خطة شاملة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان