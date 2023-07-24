بالفيديو.. رئيس الهيئة العامة للكتاب: معرض بورسعيد يشهد مشاركة 63 دار نشر

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة أرادت أن تشهد المعارض المحلية تطورًا كبيرًا وهذا ما نحققه على أرض الواقع.

وأضاف "بهي الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن معرض بورسعيد يضم 63 دار نشر وبه فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لمجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين .

وتابع، أن مدينة بورسعيد تشهد إقبالا كبيرا من المصريين في فصل الصيف، وبالتالي حرصنا على تنظيم فعاليات المعرض في هذا التوقيت من أجل توفير محتوى ثقافي للمصريين.

وأردف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "حرصنا على تنظيم المعرض في هذا التوقيت ببورسعيد لأنه يتزامن مع شهر الاحتفالات الوطنية وذكرى ثورة 23 يوليو ".