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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا بالأردن أغسطس المقبل

جورج وسوف
جورج وسوف
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أعلن سلطان الطرب جورج وسوف عن موعد حفله الغنائى المقبل المقرر إقامته الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن.

 وكتب جورج وسوف عبر حسابه على  إنستجرام : "على الموعد مع الأردن الحبيبة يوم 3 أغسطس ضمن مهرجان جرش".

وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده".

Screenshot_٢٠٢٣٠٧٢٤_١٣٠٠١٣
Screenshot_٢٠٢٣٠٧٢٤_١٣٠٠١٣
الفنان جورج وسوف موعد حفل جورج وسوف