وزير الإسكان يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه بالنوبارية الجديدة

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه، بمدينة النوبارية الجديدة، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل المركز.

وأوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن المركز يتيح خدمة الاستفسار وتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمنظومة المياه، ومعرفة قيمة الفاتورة، وكيفية سداد الأقساط، بجانب شباك لكبار المشتركين والمصالح الحكومية، لتحديد قيمة استهلاك فواتير المصانع والهيئات والمصالح الحكومية، وشباك للتعاقد على العدادات مُسبقة الدفع، وعمل التسويات بين المنظومة القديمة ومُسبق الدفع، إضافة إلى إتاحة خدمة "POS" لشحن الرصيد دون تحميل المواطنين أى أعباء.

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