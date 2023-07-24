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الإثنين 24 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر A.T.I.M.E

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر (احترام الخليقة تمجيد للخالق)، الذي تنظمه رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط A.T.I.M.E، اليوم الإثنين ، في  إكليريكية الأقباط الكاثوليك في المعادي، بحضور  البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، وبحضور ممثلين عن مختلف الكنائس وعن مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط.
وخلال كلمته أكد البطريرك على أهمية الدور الذي يلعبه هذا المؤتمر في توحيد روحانية القلب المسيحي، الذي يجب أن يكون حاضراً بالفعل قبل الكلام. 
وكان قد رحب ترحيباً حاراً بكل الحضور وشدد على أن المكان هو بيت للجميع، بعد أن صلى مع المشاركين والضيوف وبارك انطلاقة المؤتمر. 
حيث يستمر المؤتمر حتى يوم الأحد المقبل، ويتضمن فعاليات عديدة من محاضرات ودروس وورشات عمل وزيارات ولقاءات مختلفة تمثل خبرة مسكونية عظيمة تضم الكنائس من عدة ثقافات وبلدان.
الجدير بالذكر أن كنيستنا السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية، قد أرسلت اثنين من الشمامسة الإكليريكيين لتمثيلها في المؤتمر، وهما الشماسان مارسيل عبد اللطيف وجون كورية، من دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا، دمشق.

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الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط A T I M E البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك مجلس كنائس الشرق الاوسط