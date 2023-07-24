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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 415 شاحنة و 102 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 152 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 263 شاحنة و 36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وامل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و 135 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة  سينا .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2350 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري