تداول 8 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 415 شاحنة و 102 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 152 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 263 شاحنة و 36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وامل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و 135 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2350 راكب بموانيها .

