بورسيا دورتموند يحسم صفقة نجم بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي بوروسيا دورتموند لاتفاق نهائي للتعاقد مع مارسيل سابيتزر لاعب بايرن ميونخ الألمانى، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حسم دورتموند صفقة مارسيل سابيتزر من صفوف بايرن ميونخ".

واضاف : "توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة يبلغ 19 مليون يورو شاملا المتغيرات، وستوقع العقود الرسمية هذا الأسبوع".



يذكر أن بوروسيا دورتموند سبق أن اتفق مع مارسيل سابيتزر على الشروط الشخصية لعقده.



وكان دورتموند قد تخلى عن الإنجليزي جود بيلينجهام عبر بيعه لريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو، ما دفعه لضم النمساوي سابيتزر.