عمرو السيسي يواصل التأهيل استعدادا للاتحاد المنيستيري

خاض عمرو السيسي لاعب وسط فريق الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

وأدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب إصابته في الكاحل.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الاتحاد المنيستيري في البطولة العربية للأندية، التي ستقام مبارياتها بالسعودية في الأيام المقبلة .

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف بحضور جماهيري .

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية مع فرق، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري، الشباب السعودي .

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.