غداً.. ندوة عن "المشروع القومي لمشتقات البلازما" بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس ندوة توعوية عن " المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميتة لدعم النظام الصحي بمصر" وذلك في إطار الموسم الثقافي الجامعة

وذلك تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبتنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وإشراف إدارى إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستضيف الندوة اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت و مدحت العدل طبيب وكاتب و شاعر و سيناريست وفضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد المعز العالم الجليل بالأزهر الشريف وذلك يوم الثلاثاء 25 يوليو الساعة 1 ظ بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

ويهدف المشروع القومي لمشتقات البلازما إلي تصنيع أدوية هامة تستخدم لعلاج أكثر من 80 مرض من الامراض المزمنة و الخطيرة و توفيرها محلياً لكل مريض في مصر

من الجدير بالذكر انه يقوم الجسم بتعويض البلازما بعد عملية التبرع بالبلازما خلال 24 الي 48 ساعة

فإذا كان سنك ما بين 18 الي 60 سنة وزنك 50 كيلو أو أكثر و لا تعاني من أمراض مزمنة أو خطيرة ، و تتمتع بصحة جيدة فأنت مؤهل مبدئياً للخضوع للفحص الطبي و التحاليل المعملية التي تؤكد إمكانية التبرع بالبلازما بأمان.