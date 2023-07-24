تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا للاتحاد المنستيري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على ملعب عكاظ بالسعودية خلال مران اليوم الاثنين، تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية في جانب من الملعب باستخدام بعض أدوات التدريب التي استقدمها الفريق من الفندق، وشارك خلالها جميع اللاعبين بلا استثناء.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع معاونيه مدحت عبدالهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدي هيريرا المدربين المساعدين على هامش مران اليوم .

وشرح المدير الفني الأدوار المطلوبة من معاونيه خلال مران اليوم استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري المقرر له يوم ٢٨ يوليو الجاري في البطولة العربية.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية، التي ستقام مبارياتها بالسعودية في الأيام المقبلة.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف بحضور جماهيري .

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية مع فرق، النصر السعودي، الاتحاد المنستيري، الشباب السعودي .

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.