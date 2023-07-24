بعد الحكم عليها.. ننشر اعتراف المتهمة بقطع جزء حساس من جسد زوجها بالمطرية

تنشر “البوابة نيوز”، تحقيقات نيابة شرقى القاهرة الكلية مع ربة المنزل المتهمة بقطع جزء حساس في جسد زوجها، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات.



وإلى نص التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية:

س: ما تفصيلات اعترافك ؟

ج: ده زوجي عرفي مش رسمي وفعلا قطعتله العضو الذكري بسكين، انا منفصلة عن زوجي الاول من 13 سنة واتعرفت على أسامة من حوالي سنتين وأنا كنت عاوزة اشتري شقة علشان عاوزة أقعد فيها لوحدي ومنفعش أخد شقة باسمي وأسامة كان معايا وأخدت أنا وهو شقة باسمه وأنا دفعت فلوسها.



س: وماذا حدث يوم الواقعة ؟

ج: كنا في خلاف مع بعض وأنا كنت بنام كل يوم لوحدي وكنت باخد برشام منوم كل يوم علشان أعرف أنام وهو بینام في أوضة تانية وكل ما أصحي الصبح ألاقي نفسي متبهدلة وكأن حد اعتدي عليا وفي يوم كنت نايمة وصحيت لقيته بيعتدي عليا وحالته مش طبيعية زي ما يكون شارب حاجة، فأنا قلتله بتعمل إيه وبعد كده ببص لقيت فيه سكينة على الترابيزة جنب السرير ورحت على طول جبت سكينة وقطعت عضوه الذكري وسبت الشقة ومشيت.