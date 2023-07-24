محافظ المنوفية يوجه بفحص شكوى طلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

استمرارا لسلسلة اللقاءات اليومية، التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

وأمر المحافظ في بداية لقائه بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد 3 حالات إنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم .

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية قرية طوخ طنبشا مركز بركة السبع يلتمس تأجيل التجنيد لنجله أحد خريجى مدرسة مياة الشرب والصرف الصحى ويعمل بشركة المياة وذلك لحين استكمال دراسته الجامعية حفاظا على مستقبله المهنى والتعليمى ، وعلى الفور أمر المحافظ بعقد اجتماع مع رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى لدراسة موقف الطلاب بالكامل واتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلة حرصا على مصلحة الطلاب.

كما وجه المحافظ المستشار الهندسي بسرعة إنهاء الإجراءات بشأن شكوى أحد المواطنين بناحية كفر العرب مركز تلا الخاصة بمنزله والعرض عليه لاتخاذ اللازم حفاظا على حقوقه ، وكلف المحافظ المستشار القانونى بفحص ودراسة شكوى مواطنة بشأن موقف قطعة أرض خاصة بها بزمام الخطاطبة مركز السادات ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

ووافق المحافظ على طلب موجهة إعاقة بمديرية التربية والتعليم تلتمس نقلها من إدارة الشهداء التعليمية إلى ديوان عام المديرية. .

وأكد محافظ المنوفية ضرورة الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة .

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