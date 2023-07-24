منظم مهرجان المانجو بالسويس: عرضنا 20 نوعًا والأسعار أقل من الربع .. فيديو

كشف أحمد خشانة، منظم مهرجان المانجو في محافظة السويس، تفاصيل الاستعدادات لتنظيم مهرجان المانجو في مدن القناة، والذي انطلق الخميس الماضي في السويس، ثم انتقاله للإسماعيلية بعد ذلك، قائلًا: "المانجو المصرية في كل دول العالم متميزة عن باقي دول العالم".

وقال "أحمد" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن المهرجان يتم في محافظة السويس للمرة الأولى وكل عام يتم تنظيمه في محافظة الإسماعيلية لأنها تشتهر بالمانجو، ولكننا نظرنا لمنتجي المانجو وأصحاب مزارع المانجو ووجدنا أن 65 % من أراضي محافظة السويس مانجو والسويس تنتج كميات هائلة من المانجو.

وتابع، المانجو تحتاج إلى تربة بها نسبة ملوحة مرتفعة ونتيجة مرور شريان قناة السويس بمدن القناة فهو أمر أكسب تربة مدن القناة درجة ملوحة تتيح للمانجو أن تنتج بصورة جيدة جدًا، بما يسهم في إنتاج المانجو بكثرة، قائلًا: "بصينا لقينا السنة دي السويس فيها مانجو تستحق تظهر للعالم كله ومش مصر بس إن السويس فيها مانجو".

وأردف منظم مهرجان المانجو: "تحدثنا مع محافظ السويس لتنظيم مهرجان المانجو وكل السوايسة شاركوا في المهرجان، بحوالي 3 آلاف مشارك، بكل فئات المجتمع السويسي".

وأوضح: "أن هناك أكثر من 20 نوع من المانجو في المهرجان وكانت أسعارها أقل من الربع مقارنة بخارج المهرجان".