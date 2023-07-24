كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأطفال بالبحيرة.. وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بورود إتصال من هاتف محمول "محدد"وقرر له المتصل أنه قام بخطف (نجله سن 18) وطلب منه تجهيز مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص) وأن الـمُبلغ مدين لأحدهم وأقاربه بمبلغ مالى قام على إثرها المتهمين بإستدراج نجل الـمُبلغ بإيهامه بوجود فرصة عمل له بمحافظة البحر الأحمر ثم قاموا بإصطحابه لمنزل أحدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا وقاموا بإحتجازه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بالتنسيق مع مديرتى أمن "قنا والإسكندرية" وأمكن ضبط (5 منهم) وتحرير المختطف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.