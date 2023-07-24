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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

ضبط أكثر من مليون
ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهر
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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن  بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.. وعُثر بداخله على (عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد مليون صاروخ  1,050,000 صاروخ ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").
 بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

شرطة الجمالية بالألعاب النارية القاهرة