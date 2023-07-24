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الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات صورة متداولة تظهر شخص مقيد بأحد الأعمدة في الشرقية

كشف ملابسات ما تم
كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من صورة
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد الأعمدة بالشرقية. 
 بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأ شخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية، وبالإنتقال تم ضبط المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) والتقابل مع مالك الدراجة وبسؤاله أقر بقيامه بمساعدة الأهالى من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة.
 وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وزارة الداخلية بالشرقية