كشف ملابسات صورة متداولة تظهر شخص مقيد بأحد الأعمدة في الشرقية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد الأعمدة بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأ شخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية، وبالإنتقال تم ضبط المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) والتقابل مع مالك الدراجة وبسؤاله أقر بقيامه بمساعدة الأهالى من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

