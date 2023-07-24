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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز

ارشيفية
ارشيفية
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يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة المقبلة بعد الهزيمة الثقيلة من بيراميدز بثلاثية نظيفة أمس الأحد على ملعب “الدفاع الجوي” في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 للدوري.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي  في الدوري الممتاز 2022/2023، وهي أخر مباراة للمارد الأحمر في المسابقة التي توج بها رسميا منذ 4 جولات محققا لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز 2022/2023
 يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي في استاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل والموافق 26 يوليو الجاري ضمن مؤجلات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان  فريق بيراميدز ألحق بالأهلي أول هزيمة في مسابقة الدوري الممتاز،  ليكسر رقم الأهلي في دوري اللاهزيمة وتحقيق رقم قياسي. 

النادي الاهلي لأهلي مع المصري البورسعيدي