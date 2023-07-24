في ظل الحر الشديد.. تعرف على مراحل تصنيع كولدير المياه| شاهد

شهدت مصر خلال الأيام الماضية، موجة حر شديدة في أنحاء الجمهورية وما زالت مستمرة خلال الأيام الحالية، ما جعل العديد من المواطنين يبحثون عن المياة المثلجة والثلاجات التي تستخدم في ذلك.

تعمل عشرات الورش اليدوية في أحد الشوارع بمنطقة رمسيس، في تصنيع الثلاجات وكولديرات المياه، حيث يعد الصيف هو الموسم الرئيسي لبيع منتجاتهم، من بينهم ورشة صغيرة تخصصت في إنتاج ثلاجات المياه المنتشرة في الشوارع.

ويقول محمد، إن صناعة الكولديرات أهم الأشياء المطلوبة في الصيف، حيث تعلمها منذ الصغير وصار يعمل بها حتى الآن، ولعل مراحل صناعة هذا الكولدير بسيطة للغاية عبارة عن شبكة مواسير متصلة بماتور يقوم بتثليج المياه بالدرجة المحددة له.