سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 بعد انتهاء الإجازة

الإثنين 24/يوليو/2023 - 12:28 م

استقرت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين 24/7/2023، خلال تعاملات محلات الصاغة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2165 جنيه، بينما سجل سعر الذهب على المستوى العالمي اليوم نحو 1961 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 2474 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2165 جنيها.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجل سعر الذهب الآن عيار 18 اليوم نحو 1856 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 1447 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة المحلية عند سعر 17320 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.9 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أول أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.