رئيسة المفوضية الأوروبية تعبر عن دعمها الكامل لليونان في مواجهة حرائق الغابات

الإثنين 24/يوليو/2023 - 12:20 م

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن دعمها الكامل لليونان التي تواجه حرائق غابات مدمرة وموجة حر شديدة بسبب تغير المناخ، وذلك في اتصال هاتفي أجرته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

. وقالت فون دير لاين - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إن اليونان تتعامل مع هذا الوضع الصعب باحتراف، وتركز على إجلاء آلاف السياح بأمان ويمكنها دائما الاعتماد على التضامن الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل بعض التعزيزات إلى اليونان، بما في ذلك 450 رجل إطفاء وسبع طائرات للمساعدة في احتواء حرائق الغابات.

وتكافح فرق الإطفاء من أجل احتواء 82 حريقا في أنحاء اليونان، وتعد الحرائق التي اندلعت في جزيرة "رودس" هي الأضخم حيث تم إجلاء 16 ألف شخص حتى الآن عن طريق البر و3 آلاف آخرين عن طريق البحر.