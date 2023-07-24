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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بسبب موجة الحر الشديد.. كورسيكا لاتزال في حالة التأهب البرتقالي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا اليوم /الاثنين/،أن جزيرة كورسيكا في جنوب شرق فرنسا، لا تزال في حالة التأهب البرتقالي لمواجهة موجة الحر الشديد، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في جنوب الجزيرة، وتم تسجيل ارتفاع فى درجات الحرارة الأسبوع الماضي، وصلت ذروتها الثلاثاء في كورسيكا، حيث تجاوزت ال40 درجة مئوية. 
وقالت الهيئة اليوم إن إقليم "الألب البحرية" التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور "جنوب شرق البلاد" لم يعد في مستوى التأهب البرتقالي، أما فيما يتعلق بالعواصف الرعدية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن عدة أقاليم في جنوب شرق فرنسا لم تعد في حالة التأهب البرتقالي منها "لوار العليا" و"لوار" و"رون" (الواقع في المنطقة الشرقية الوسطى من منطقة رون-الألب) وأقاليم "الأرديش" و"دروم" الواقعة في جنوب شرق البلاد، و"الأين" و"إزار"و"سافوا العليا" و"سافوا". 
وأوضحت أن السماء ستكون غائمة بشكل عام في فرنسا مع بضع عواصف رعدية خاصة في منطقة "أوفيرن-رون ألب" (جنوب شرق).

فرنسا كورسيكا موجة الحر الشديد