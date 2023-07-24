14.05 مليار جنيه صافى أرباح البنك التجارى الدولى بنهاية النصف الأول من 2023

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح البنك بنسبة 81%، على أساس سنوي.

وسجل البنك صافي ربح بلغ 14.05 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 7.76 مليار جنيه أرباحاً خلال فترة المقارنة قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر إلى 23.89 مليار جنيه، مقابل 13.72 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي إلى 14.14 مليار جنيه، مقابل 7.77 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحقق بنك التجاري الدولي (مصر)، عن الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 6.06 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 4.25 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 10.88 مليار جنيه، مقابل 6.71 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 6.08 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 4.23 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.