القاهرة الإخبارية: تظاهرات التعديلات القضائية أظهرت هشاشة الوضع في إسرائيل

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مشروع القانون الذي تسبب في جدل واسع من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا، وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو، في خروج احتجاجات حاشدة في إسرائيل.

وفي هذا السياق، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إنَّ التوتر يُخيم على القدس المحتلة بسبب مواصلة توافد المتظاهرين ونصبهم للخيام ومكوثهم أمام مقر الكنيست الإسرائيلي.

وأضافت خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنَّ هناك محاولات من المتظاهرين لمنع وصول برلمانيين لمبنى الكنيست.

وأشارت إلى أنَّ تظاهرات التعديلات القضائية أظهرت هشاشة الوضع في إسرائيل، موضحة أن المتظاهرين لا يثقون في الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء الحالي.

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ هناك عدة أطراف حاولت التدخل بين المعارضة والائتلاف الحكومي على رأسها الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل، من أجل التوصل لتسوية بشأن أزمة "التعديلات القضائية"، إلًّا أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو رفضها.

وتابعت: "الليكود والائتلاف الحكومي متفقان على إرجاء التعديلات لمدة 5 أشهر على عكس المعارضة التي ترغب في تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وهذا يعد الخلاف الأساسي بينهما".

وأكدت أنَّ الساعات المقبلة فاصلة بخصوص إقرار "التعديلات القضائية"، إما أن يتمسك "نتنياهو" بقراراه وتأجيلها فقط لـ5 أشهر، الأمر الذي يدفع إلى استمرار المظاهرات بالشوارع الإسرائيلية، أو الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالبه بالتراجع عن التعديلات لأنها تخرج إسرائيل من الديمقراطية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل تظاهرات كبيرة قبالة مقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في القدس الغربية، ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم مع بدء الهيئة العامة للكنيست جلستها المخصصة للمصادقة النهائية على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا الإسرائيلية.