البورصة تعلن تنفيذ نقل ملكية على أسهم طاقة عربية بـ1.6 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، اليوم، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة طاقة عربية المصدرة لعدد 270,470,760 سهم بقيمة إجمالية 1,629,045,387 جنيه وذلك في إطار نقل ملكية أسهم الشركة إلى أحد الدائنين والمشار إليها في البند رقم (3) فقرة (ب) من تقرير الافصاح بغرض تداول أسهم الشركة المصدرة المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 06/07/2023 وبجريدة الأهرام بتاريخ 07/07/2023.

وتراجع سهم طاقة عربية في منتصف تعاملات اليوم الى 10.85 جنيه من 11.04 جنيه في بداية التعاملات بنسبة 1.7%.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، تباين في الأداء إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 17681 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 21437 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 7400 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5181 نقطة.

وأعلنت البورصة، استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 231.6 ألف سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه.