بالفيديو.. استشاري تحول رقمي: الصناعات الإلكترونية قاطرة تنمية لكل القطاعات

قال الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، إن صناعة الإلكترونيات محورية حيث تدخل في جميع النواحي الاقتصادية بشكل كبير جدا، وأصبحت عصب التقدم لأي صناعة حية، كما أنها قاطرة تنمية لكل القطاعات دون استثناء، مشيرًا إلى أن مصر لديها استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه على مستوى المبادرة الرئاسية.

وأضاف "عزام" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه خلال 5 سنوات ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية من 600 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما يفوق الضعف، ويقدر بزيادة 116%، موضحًا أن هذه الصناعة كثيفة العمال وجاذبة للاستثمار والعالم كله يطلبها، وبخاصة أن السوق المصري كبير.

وتابع، أن هذه الصناعة مهمة جدا في العالم وتغير شكل خريطة الاستثمار، لأن الاستثمارات فيها ضخمة: "الاستثمارات في مصر ليست أجنبية فقط، ولكن محلية أيضا، لدينا مصانع في أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، موضحًا أن قطاع التكنولوجيا بشكل عام أو قطاع الإلكترونيات بشكل خاص يحتاج الاستثمار إلى عمالة مدربة، لانها صناعات دقيقة وتحتاج إلى المهارات والجدارات الأساسية والمهمة.

وأردف أنه نتيجة التطور التكنولوجي المستمر لا يمكن الوقوف عند موضوع التدريب الذي أصبح شيئا أساسيا، حيث يجب اكتساب مهارات في هذا الاتجاه، موضحًا: "لدينا التحالف الوطني لصناعة أشباه الموصلات، وهو أول تحالف خارج الولايات المتحدة، ويتضمن 23 شركة تعمل في مجال تصميم الإلكترونيات، كما أنه على اتصال بالتحالف الدولي الذي يضم أكبر شركات العالم في هذا المجال، وهو ما يفتح مجالا مهما جدا لنقل الخبرات".