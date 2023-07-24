افتتاح مصنع غزل 4 بالمحلة قريبا.. خبراء: دعم المصانع يقلل نسب البطالة خلال الفترة المقبلة.. وتشجيع الاستثمار أقصر الطرق لإنجاح خطط التنمية

كشف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، تفاصيل عقد وزير قطاع الأعمال اجتماعا مع قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ورؤساء الشركات التابعة والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في جميع المواقع بمختلف المحافظات.



منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال

وقال منصور عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "هناك متابعة يومية ومستمرة من وزير قطاع الأعمال لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر".

وأضاف منصور عبد الغني: "الدولة تسير في اتجاه التصنيع واستغلال الأصول وتعظيم الاستفادة من المواد الخام.. وأنه تم اعتماد مشروع تطوير شامل ومتكامل لصناعة الغزل والنسيج".

وتابع “عبد الغني”: "سنشهد قريبا افتتاح باكورة تطوير صناعة الغزل والنسيج ممثلة في افتتاح مصنع غزل 4 بالمحلة بطاقة إنتاجية 15 طن غزل يومي".

وأكمل عبد الغني: "مصنع غزل 4 في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم افتتاحه خلال أسابيع".

ولفت منصور عبد الغني: "نقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي من الغزل والنسيج ونقوم بتصدير الفائض للخارج في العديد من الأسواق، مضيفا:" القطن المصري عليه طلب في العالم خاصة في أوروبا وأمريكا".



الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن دعم مصانع الغزل والنسيج وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة للغاية للتغلب على المشاكل العديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري نن بطالة وعدم وجود فرص عمل وغيرهما من المشاكل العديدة.

وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات لا حصر لها في مجال الغزل والنسيج موضحًا أنه لو تم استغلال تلك الإمكانيات بالشكل المطلوب ستصبح مصر من أقوى الدول في تلك الصناعة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها في العديد من الصناعات.



الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، لابد وأن نعمل خلال المرحلة المقبلة على وجود خطة محكمة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بشرط توافر أساليب ومعدات جديدة موضحًا أن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة او المواطن.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن نعمل على تشجيع الاستثمار في ذلك المجال وتوفير كل سبل الدعم لرجال الأعمال للدخول في الاستثمار في ذلك المجال خاصة وأن مصر لها سمعة طيبة في الخارج في إنتاج القطن المصري سواء طويل التيلة وقصير التيلة.