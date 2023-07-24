الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 فلسطينيين، من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اقتحامها لمخيم عين شمس في محافظة "طولكرم"، وشابا من "جنين" لدى مروره بحاجز عسكري قرب مدينة "طوباس" القريبة من "جنين" شمال الضفة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا ثالثا من بعد مداهمة منزل والديه وتفتيشه في بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "بيتا" الواقعة جنوب محافظة "نابلس" شمال الضفة، واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما، واعتقلت آخر من منطقة المساكن الشعبية بالمحافظة ذاتها.