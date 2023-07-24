بالفيديو.. خبير بيئي: 2024 سيكون أسخن وأشد حرارة من العام الجاري

حذر الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، من الآثار السلبية الناجمة من الظاهرة المناخية نينو التي اجتاحت العالم خلال الأيام الماضية، مضيفا أن هذه الظاهرة أحد أهم أسباب ارتفاع درجات الحرارة.

أضاف خلال لقائه عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الظاهر لها آثار سلبية منها استمرار ارتفاع درجات الحرارة، محذرا من استمرار آثار هذه الظاهرة حتى العام المقبل.

وأكد أن عام 2024 سيكون أسخن وأشد حرارة من العام الجاري، مبينا أن هناك ظواهر مناخية وراء ارتفاع درجات الحرارة، حيث من المقرر أن تكون درجة في العام المقبل ما بين 47 و48 درجة مئوية.

ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتستمر ما من 9 إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة توصي بتقليل استهلاك الطاقة في ارتفاع درجات الحرارة، حيث يؤدي الخلل البيئي إلى ضرر غير مباشر على حياة الإنسان.

وأوضح أن كثرة استخدام المركبات يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية والإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات قوية لمواجهة هذه الآثار الناجمة من التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

