موسكو تستضيف القمة الروسية الأفريقية الخميس المقبل.. والحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على الحدث

يسافر القادة الأفارقة هذا الأسبوع إلى سان بطرسبرج لحضور قمة رفيعة المستوى يستضيفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والتي تكشف كيف أن عودة ظهور روسيا في القارة لا ترتبط بالحرب الأوكرانية.



كانت القمة الروسية الأفريقية الأولى، في عام 2019، بمثابة بيان لطموحات الكرملين لتوسيع نفوذه في الخارج، حيث شارك العشرات من القادة الأفارقة في معارض الأسلحة والتكنولوجيا النووية.

تأتي القمة يوم الخميس المقبل، بعد عام ونصف من الحرب الشاملة التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وصعدت قوات موسكو قصفها للموانئ الأوكرانية منذ انسحابها من صفقة الحبوب التي تقودها الأمم المتحدة، مما ترك بعض القادة الأفارقة قلقين بشأن أعمال شغب محتملة في الداخل.

ووصف كورير سينج أوي، السكرتير الأول للشؤون الخارجية في كينيا، التي هزتها موجات الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، قرار بوتين الأسبوع الماضي بالانسحاب من الاتفاق الذي سهل تصدير 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، بالطعنة في الظهر، التي تؤثر بشكل غير متناسب على بلدان القرن الأفريقي المتأثرة بالفعل بالجفاف ".



الرئيس الكيني وليام روتو

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، الذي لم يؤكد ما إذا كان سيسافر إلى روسيا، عن تجمعات مثل هذه والقمة الأمريكية الأفريقية الأخيرة: "بعض الأشخاص الذين يدعوننا إلى هذه الاجتماعات يقولون لنا" إذا لم تحضر، ستكون هناك عواقب ".

وأضاف في مايو الماضي، "لذلك فإننا جميعًا مضطرون للذهاب إلى اجتماع ليس له نتيجة ذات مغزى بسبب الابتزاز". "هذا ليس صحيحا."



بوتين

وقلل بوتين من شأن خروج روسيا من اتفاقية البحر الأسود، وأصر على أنه "بدلًا من مساعدة الدول المحتاجة حقًا، استخدم الغرب صفقة الحبوب للابتزاز السياسي".

ومن المرجح أن يستغل القمة لدفع خطته لتصدير الحبوب الروسية إلى إفريقيا وعزل أوكرانيا عن السوق العالمية.

وسيشمل ذلك أن تدفع قطر الغنية بالغاز لروسيا لشحن الحبوب إلى تركيا، والتي ستوزعها بعد ذلك على الدول الأفقر، لكن كان هناك شكوك حول الفكرة، التي تم الكشف عنها لأول مرة في الفاينانشيال تايمز، لا سيما ما إذا كانت الدوحة وأنقرة تريدان المشاركة.

وسعى بوتين إلى الاستفادة من رغبة القادة الأفارقة في استعادة إمدادات الحبوب وكره العقوبات الغربية كوسيلة لحشد التعاطف مع موقف روسيا من أوكرانيا في جنوب الكرة الأرضية.

وقالت إيفجينيا سليبتسوفا، كبيرة الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في أكسفورد إيكونوميكس، إن القادة الأفارقة الذين يحضرون سيحاولون على الأرجح الضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب، بينما ستسعى موسكو إلى "استغلال الفرصة لمحاولة انتزاع تنازلات أكبر من الغرب قبل تجديد مشاركتها في المبادرة".

وحققت روسيا بعض الاختراقات في إفريقيا، حيث سعت إلى استغلال قوتها النووية والعسكرية القديمة، لكن سعيها لبيع المعرفة النووية لشركة روستاتوم للقارة، على سبيل المثال، أنتج صفقة واحدة لبناء محطة طاقة، مع مصر.

وتخلت جنوب إفريقيا عن خططها لإنشاء أسطول من المحطات النووية الروسية منذ سنوات، كما أن العلاقات الروسية التقليدية بالقارة قد طغت على نظر الجمهور بسبب استخدام موسكو لمجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين كحارس أماري لبعض الأنظمة غير المستقرة في إفريقيا، من مالي إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، مقابل استخراج المعادن.

وعلى الرغم من تمرد الشهر الماضي الذي أودع فلول قوات فاجنر في بيلاروسيا، قال بريجوزين الأسبوع الماضي لمحطة تلفزيونية مقرها الكاميرون لها صلات بروسيا، وهي علامة على واحدة من أكثر عمليات التأثير الناجحة للكرملين في القارة، أنه لن يكون هناك تخفيض في برامجنا في أفريقيا.