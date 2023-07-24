بالصور.. انطلاق فعاليات مبادرة “حدودنا نبضنا” بجنوب سيناء

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية؛ وذلك لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، ويجرى تدريب الشباب علي اساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية ، فضلا عن اطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"على أن يجرى تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

وانطلقت المبادرة بجنوب سيناء من العاصمة طور سيناء اولى فعالياتها بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء وافتتحها مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء و احمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمود سرور امين الجمهورية المساعد لرواد المحافظات الحدودية، وأحمد نشأت عفيفي رئيس رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء، وابدوا تعاونهم الكامل في دعم جميع المبادرات التي تخرج من البرنامج لتحفيز المجتمع علي المشاركة المجتمعية ورفع قيم المشاركة وحث الشباب علي التطوع.

والجدير بالذكر ان تنطلق المبادرة لباقي ربوع المحافظة كما ان التنفيذ يجرى بمحافظات شمال سيناء وجنوب وسيناء ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد واسوان .

ومن جهتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ان توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب

ومن جانبه آخر اكد الدكتور وليد فهمي رئيس رواد المحافظات الحدودية أن الكيان يسعي لخدمة جميع الشباب والنشئ بالمحافظات الحدودية حيث أننا نحاول تقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الاكثر احتياجا من اجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.



356957476_6826063450737841_8077429467523294306_n

323542954_800795028170725_5271468661173255830_n

333407829_304516928638547_436145764439531087_n

356918101_302027078940956_3467806385165335226_n

356920752_2004477563230334_7852764409012936221_n

356932045_3571017093222258_6721358093219982378_n

356935508_137536412711724_2088676243998428776_n

356937620_627322276206516_3200960233394829195_n

356938516_308065894992761_9064751884403724692_n

356942202_290729550167558_4823194242996880521_n

356943058_1025330931959275_2977332494475527824_n

356943967_653714260026076_3388907477184274518_n

356945350_673937530779118_2855334744438505269_n

356949539_584000233936233_888696945452464277_n

356951913_957999635508755_712537898390633707_n

356953741_239070665673412_5704453837085770262_n