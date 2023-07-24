بالصور.. انطلاق فعاليات مبادرة “حدودنا نبضنا” بجنوب سيناء

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية؛ وذلك لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، ويجرى تدريب الشباب علي اساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية ، فضلا عن اطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"على أن يجرى تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.
وانطلقت المبادرة بجنوب سيناء من العاصمة طور سيناء اولى فعالياتها بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء وافتتحها مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء و احمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمود سرور امين الجمهورية المساعد لرواد المحافظات الحدودية، وأحمد نشأت عفيفي رئيس رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء، وابدوا تعاونهم الكامل في دعم جميع المبادرات التي تخرج من البرنامج لتحفيز المجتمع علي المشاركة المجتمعية ورفع قيم المشاركة وحث الشباب علي التطوع.
والجدير بالذكر ان تنطلق المبادرة لباقي ربوع المحافظة كما ان التنفيذ يجرى بمحافظات شمال سيناء وجنوب وسيناء ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد واسوان .
ومن جهتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ان توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب
ومن جانبه آخر اكد الدكتور وليد فهمي رئيس رواد المحافظات الحدودية أن الكيان يسعي لخدمة جميع الشباب والنشئ بالمحافظات الحدودية حيث أننا نحاول تقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الاكثر احتياجا من اجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.