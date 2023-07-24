عمر جابر: الزمالك سينافس على لقب البطولة العربية

قال عمر جابر لاعب الزمالك، أن اللاعبين يقدرون جيدًا الظروف التي يمر بها النادي في الفترة الماضية، إلا أنهم يخوضون جميع المباريات بروح عالية على أمل تحقيق الفوز في كل مباراة.

أضاف جابر في تصريحات إعلامية، نركز جيدًا في البطولة العربية للأندية، ونعد جماهير الزمالك بالظهور بصورة مشرفة والمنافسة على اللقب؛ لتعويضهم عن خسائر الموسم الحالي.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.