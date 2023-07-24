رئيس الزمالك: نخطط لتجديد عقود بعض اللاعبين

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس الإدارة سيجدد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، نتمنى تجديد عقود جميع اللاعبين، وأبرزهم، محمد صبحي، ومحمد عواد، وأحمد فتوح.

وتابع «منصور»، باب الزمالك مفتوح لاى لاعب يرغب في الاستمرار، ومن يريد الرحيل لن نمنعه، لان البقاء واللعب بقميص الزمالك شرف لأى لاعب في مصر.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.